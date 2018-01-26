Лондон обвинил Москву в намерении уничтожить британскую инфраструктуру

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон предупредил, что Россия хочет нанести ущерб британское экономике, атакуя ее инфраструктуру, и это, по его мнению, может привести к “тысячам и тысячам и тысячам смертей”, сообщила газета The Telegraph.

Отношения Москвы и Лондона сильно ухудшились на фоне противоречий двух стран по поводу конфликтов на Украине и в Сирии, а также обвинений в адрес РФ о вмешательстве во внутреннюю политику ряда европейских стран, которые Россия отрицает.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в 2017 году обвинила Москву в военной агрессии, а глава МИД страны Борис Джонсон в декабре сказал, что существуют “обширные доказательства” вмешательства Москвы в выборы за рубежом.

В последние несколько месяцев Британия несколько раз поднимала истребители для перехвата российских самолетов вблизи воздушного пространства Соединенного Королевства.

“План россиян будет заключаться не в высадке десанта в Южной бухте в Скарборо или вблизи пляжа в Брайтоне”, - цитирует The Telegraph слова Уильямсона, которого называют возможным преемником Мэй.

“Они хотят сделать вот что - подумать: ”Как нам причинить Британии наибольший вред?“ Ударить по экономике, уничтожить инфраструктуру, унеся тысячи и тысячи и тысячи жизней и способствуя созданию полного хаоса в стране”.

По словам Уильямсона, Россия ищет способы атаковать Британию.

“Зачем им постоянно фотографировать и изучать электростанции, зачем они изучают соединительные линии, которые поставляют в нашу страну столько электричества и энергии? - цитирует Уильямсона издание. - Если бы вы могли себе представить, какой внутренний и промышленный хаос это вызовет. Они сначала спровоцируют этот хаос, а потом отойдут в сторону”.

“Это реальная угроза, которая, по моему мнению, на данный момент стоит перед нашей страной”.

Россия говорит, что США и Европу охватила антироссийская истерия.

”Руководитель британского оборонного ведомства Гэвин Уильямсон в своей пламенной борьбе за денежные знаки военного бюджета, похоже, утратил понимание границ разумного. Фобии министра о фотографировании Россией электростанций или изучении маршрутов британских газопроводов достойны отражения в детских комиксах или сериале “Летающий цирк Монти Пайтона”, - цитирует госагентство ТАСС официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

Он добавил, что “вся информация о расположении британских электростанций или трубопроводов настолько же ”секретна“, как, например, фотографии и расположение Вестминстерского аббатства или Биг-Бена”.