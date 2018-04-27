Последнее обновление: 27.04.2018 17:41

Дания построит у своего побережья гигантскую ветряную электростанцию

Правительство Дании представило планы построить гигантскую морскую ветровую электростанцию ​​мощностью 800 МВт в течение ближайшего десятилетия.

Как пишет The Local, электростанция обеспечит достаточное количество электроэнергии для снабжения 800 тысяч домохозяйств.

Ветровые фермы, мощности которых будет вдвое больше нынешней крупнейшей электростанции ​​в Дании, будут построены между 2024 и 2027 годами. Место расположения ферм пока определяют.

"Долгосрочный климатический план правительства заключается в том, что к 2050 году Дания должна быть обществом с низким уровнем выбросов, не выделяющим парниковых газов и полностью независимым от ископаемого топлива, такого как уголь, газ и нефть", - сказал министр энергетики Дании.

"Мы должны иметь возможность покрыть по крайней мере половину потребностей Дании в энергии из возобновляемых источников к 2030 году", - добавил он.

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