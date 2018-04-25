В рамках ЕАЭС обсуждается создание интегрированной платежной системы

Создание интегрированной платежной системы обсуждается в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщил замглавы Нацбанка Беларуси Дмитрий Калечиц.

"Мы взаимодействуем с коллегами по ЕАЭС по созданию единой интегрированной платежной системы. Обсуждается возможность интеграции по крупным платежам юрлиц, а затем и для физических лиц", - сказал он.

По его мнению, для практического запуска системы потребуется несколько лет. Главным вопросом является технологическая платформа для предполагаемой системы. Дмитрий Калечиц считает, что для этих целей может подойти технология распределенных реестров. С другой стороны, стороны должны четко понимать возможные риски от внедрения новых технологий, отметил он.