В Берлине открывается авиавыставка ILA

Авиасалон ILA Berlin, который организаторы позиционируют как ведущую мировую торговую выставку инноваций в авиации и космической промышленности, открывается официально в немецкой столице в среду.

В обед с речью на крупнейший и старейший подобной выставке в Европе выступит канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Почти 1100 компаний из 41 страны покажут свои разработки на ILA 2018 на площади в 250 тыс. кв м территории недостроенного пока аэропорта BER. Страна-партнер на нынешней выставке – Франция, поэтому с военными авиационными экспонатами вместе будут знакомиться министры обороны ФРГ и Франции Урсула фон дер Лейен и Флоренция Парли. Они к тому же намерены подписать меморандум о намерениях по продвижению двусторонних проектов.

Зрителей обещают развлекать летной программой и самолетами на земле, в числе которых A380, A340 BLADE, A350 XWB, B747-8, A400M, Beluga, CS-300, Kawasaki P1 и др. Всего представлены около 200 летательных аппаратов.

В течение пяти дней Берлин станет международным аэрокосмическим центром, говорят в оргкомитете, и надеются, что салон привлечет более 150 тыс. посетителей со всего мира.