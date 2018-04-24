Последнее обновление: 24.04.2018 18:01

В Газпроме заговорили о Северном потоке-3

Российский монополист Газпром не исключает строительства Северного потока-3. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Александр Медведев.

"У нас есть запасы подтвержденные, у нас есть транспорт, мы строим новые транспортные маршруты. Если Европа заявит свои потребности, готова будет подписать необходимые контракты, то я не исключаю, что потребуются еще новые газотранспортные проекты - Северный поток-3, например", - сказал Медведев в интервью телеканалу Россия 24.

Ранее сообщалось, что Газпром внимательно следит за ситуацией с сокращением добычи в Гронингене на фоне общего снижения объемов в Евросоюзе.

Гронинген - крупнейшее месторождение газа в Европе, расположено в Нидерландах. В марте премьер-министр страны Марк Рютте доложил, что к 2022 году правительство планирует сократить добычу на этом месторождении до 12 млрд кубометров в год. А к 2030 году - полностью прекратить.

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