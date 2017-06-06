Газпром и партнеры договорились о финансировании Северного потока-2 после 2019 года

Газовый концерн Газпром и западные партнеры заключили соглашение о дефицитном финансировании проекта Северный поток-2 на сумму до $6,65 миллиарда на случай недостаточного привлечения проектного финансирования, сообщил Газпром.

Срок действия соглашения - 15 лет после привлечения проектного финансирования или с 1 января 2020 года. Размер предельной суммы кредита с учетом процентов составит не более 70 процентов общих затрат на проект, ставка по кредиту - EURIBOR + от 5,75 до 6,75 годовых в зависимости от объема финансирования, говорится в сообщении Газпрома.

Весной Газпром сообщил, что его партнеры по строительству трансбалтийской магистрали предоставят оператору проекта - Nord Stream AG бридж-кредит в размере до 6,65 миллиарда евро под 6,0 процента годовых и с предельным сроком до 31 декабря 2019 года.

В апреле Газпром говорил, что возьмет на себя финансирование половины расходов из 9,5 миллиарда евро на строительство Северного потока-2.

Западные партнеры Газпрома по проекту Северный поток-2 - Uniper, Shell, Engie, OMV и Wintershall.

Строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год начнется в 2018 году и завершится в конце 2019 года.