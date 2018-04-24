Последнее обновление: 24.04.2018 14:17

Госдума РФ разработает законопроект об уголовной ответственности за выполнение санкций США

Госдума РФ разработает законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на российской территории. Об этом рассказал первый заместитель председателя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

"Я думаю, по мере того, как мы будем работать над законом о антисанкциях, появится законопроект об уголовной ответственности за соблюдение американских санкций на территории России", - сказал депутат.

По словам Исаева, уголовное наказание может быть предусмотрено только для физических лиц. Для юридических лиц будут введены штрафы.

"Эта деятельность (санкции США против России) с нашей точки зрения, преступная, поэтому никакие санкции, введенные конгрессом США, президентом США не будут действовать на территории Российской Федерации, в рамках российской юрисдикции", - добавил Исаев.

Он подчеркнул, что проект закона может быть принят в весеннюю сессию.

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