Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях

Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах против санкций США и других государств. Второе чтение проекта запланировано на 17 мая.

Ранее 15 мая газета «Коммерсантъ» сообщила, что государственно-правовое управление президента (ГПУ) раскритиковало проект закона об ответных санкциях. В администрации президента, по информации издания, выступали против принятия проекта в первоначальном виде, а замечания юристов к проекту занимали четыре листа.

11 мая авторы законопроекта об ответных санкциях решили исключить из текста запрет на импорт лекарств, а также запрет на работу в России иностранных специалистов, поскольку эти меры «вызвали беспокойство в обществе». Проект закона об ответных санкциях был внесен спикером Госдумы Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций в середине апреля. Законопроект предусматривает ограничение или введение запрета на импорт ряда продукции, а также допускает запрет на сотрудничество с США и рядом других стран в некоторых областях.