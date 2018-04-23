Последнее обновление: 23.04.2018 18:09

США снимут санкции с "РусАла" при условии, что Дерипаска откажется от контроля в компании

Минфин США может снять санкционные ограничения с "РусАла", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию, следует из заявления OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций), опубликованного в понедельник.

О.Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла".

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, "РусАл" попал под санкции из-за Дерипаски, правительство США не собиралось вредить людям, работающим на компанию".

Кроме того, OFAC выдал лицензию, согласно которой операции с "РусАлом" должны быть завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Апрель 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование