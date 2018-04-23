США снимут санкции с "РусАла" при условии, что Дерипаска откажется от контроля в компании

Минфин США может снять санкционные ограничения с "РусАла", если основной владелец компании Олег Дерипаска перестанет контролировать компанию, следует из заявления OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций), опубликованного в понедельник.

О.Дерипаска сейчас контролирует 48,13% "РусАла".

По словам министра финансов США Стивена Мнучина, "РусАл" попал под санкции из-за Дерипаски, правительство США не собиралось вредить людям, работающим на компанию".

Кроме того, OFAC выдал лицензию, согласно которой операции с "РусАлом" должны быть завершены до 23 октября текущего года. Ранее сроком завершения или отмены сделок было 5 июня.