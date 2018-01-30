Последнее обновление: 30.01.2018 16:30

Новые американские санкции коснутся покупателей российских вооружений

Новые антироссийские санкции США могут затронуть компании из других стран. По словам представителя Госдепа, под ограничения могут попасть те, кто ведет бизнес с российским оборонным сектором и разведкой.

В Госдепартаменте считают, что новый закон о санкциях станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России.

"С учетом длительного времени, связанного с крупными военными сделками, результаты этих усилий только начиняют быть осязаемыми", — добавил дипломат.

Сообщается, что по данным ведомства, некоторые страны уже отказались от закупок оружия в России на миллиарды долларов.

В Госдепе также рассказали, что программа санкций будет продолжаться, пока Россия не прекратит "провокационные и дестабилизирующие" действия.

"Санкции должны наказывать Россию за ее действия. Предотвращая покупку российского военного оборудования другими странами, мы лишаем Россию доходов от этих сделок, которые могли быть использованы для осуществляемой ею международной кампании по враждебному влиянию и дестабилизации", — отметили в ведомстве.

Представитель Госдепа добавил, что власти США используют санкции, чтобы "оказать давление на Россию". По его словам, Вашингтон озабочен ситуацией на Украине, "вмешательством России во внутренние дела других стран и нарушениями прав человека".

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