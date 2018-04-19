Изменения в закон о СМИ приняли в первом чтении

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания 19 апреля приняли в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Беларуси", регулирующие деятельность СМИ.

Законопроект предусматривает внесение изменений в закон о СМИ, Налоговый кодекс, КоАП и ПиКоАП.

По словам министра информации Александра Карлюкевича, изменения коснутся интернет-ресурсов, которые занимаются распространением массовой информации.

Как сообщила пресс-служба Палаты представителей, они получат возможность проходить государственную регистрацию для того, чтобы стать сетевым изданием. Поправки введут обязательную идентификацию комментаторов,

Изменения коснутся и ограничения иностранного влияния в СМИ. Доля иностранного капитала в фонде не должна превышать 20%.