Последнее обновление: 13.11.2018 12:53

В Беларуси продукция иностранных СМИ будет проходить правовую экспертизу

Продукция иностранных СМИ, предполагаемая к распространению на территории Беларуси, будет проходить специальную экспертизу на предмет соответствия требованиям национального законодательства. Об этом говорится в постановлении Совмина № 805 от 9 ноября 2018 г.

Документом, в частности, утверждено положение о порядке проведения такой экспертизы, а также состав уполномоченной на это комиссии.

"Объект экспертизы — один из трех последних номеров (выход в свет которых предшествует дате подачи заявления на выдачу разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации на территории Республики Беларусь) газеты, журнала, бюллетеня, другого издания (для печатных средств массовой информации), один экземпляр суточной видеозаписи программы (для видео-, теле-, кинохроникальных программ), развернутая концепция вещания теле- или радиопрограммы (для телевизионных и радиовещательных СМИ) по выбору комиссии", - говорится в документе.

Отмечается, что проводить экспертизу будет комиссия под руководством первого замминистра информации Павла Легкого. Основанием для этого будет обращение в Мининформ уполномоченных лиц с заявлением о выдаче разрешения на распространение продукции иностранного СМИ. Срок проведения — не более 15 календарных дней со дня поступления заявления. Если экспертиза сложная, срок продлевается до 20 календарных дней.

Из постановления следует, что экспертиза предполагает анализ продукции иностранного СМИ на предмет наличия материалов, которые противоречат законодательству Беларуси. Это в том числе сведения, пропагандирующие потребление наркотических и психотропных веществ; информация о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ; информация, направленная на пропаганду войны, экстремистской деятельности.

Постановление правительства республики вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Ноябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Политика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование