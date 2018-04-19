Последнее обновление: 19.04.2018 16:37

В Австрии будут отбирать телефоны у просителей убежища

Правительство Австрии разрешило отбирать телефоны и до 840 евро наличными у просителей убежища.

"Просители убежища будут вынуждены отдать свои мобильные телефоны и до 840 евро наличными (австрийским - ред.) органам, в соответствии с мерами, которые одобрил Кабмин Австрии в среду", - говорится в сообщении The Local.

Деньги будут направлены на расходы, связанные с их заявками (на получение убежища - ред.). Также австрийские органы сопоставят данные геолокации на мобильных телефонах беженцев с путем их прибытия в страну.

Если будет установлено, что заявитель уже въезжал в другую европейскую страну, где действует так называемый "дублинский регламент", то его могут выслать именно в ту страну.

Отмечается, что австрийский парламент еще должен принять указанные меры в течение следующих нескольких недель.

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