Вице-канцлер Австрии предлагает поместить беженцев в казармы

Лидер правопопулистской Австрийской партии свободы вице-канцлер страны Хайнц-Кристиан Штрахе предлагает обустроить приюты для беженцев в казармах в Вене.

«Моя модель состоит в том, что мы переходим от неправительственных организаций к государственной помощи. Может быть целесообразным использовать ту или иную пустую казарму», - объяснил Штрахе на телеканале ORF.

По его мнению, заниматься проблемой должны не общественные организации, а Министерство внутренних дел.

Политик отметил, что в Вене есть семь казарм, и следует изучить, какие из них не заняты и могут быть приспособлены для проживания мигрантов.

Вице-канцлер также считает целесообразным ввести своего рода комендантский час для просителей убежища. «Ранее уже обсуждалось, не должно ли быть так, что с определенного времени вечером все снова должны быть в казармах», - сказал он, объяснив это необходимостью соблюдения порядка.

Настроения избирателей в Австрии на выборах прошлой осенью во многом определялись антииммигрантской риторикой партий.