Последнее обновление: 06.04.2018 15:45

Саудовская Аравия в мае повысит цены на нефть, которую экспортирует в Европу

Саудовская Аравия в мае повысит цены на все виды нефти, которые экспортируются в страны Средиземноморья и Северо-западной Европы (СЗЕ), сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно увеличится стоимость легких сортов нефти для покупателей из средиземноморских государств - на $0,6-0,7 за баррель. Другие виды нефти для европейских клиентов подорожают на $0,1-0,5 за баррель.

Для азиатских покупателей со следующего месяца вырастет стоимость Arab Light - на $0,1 за баррель. В результате она будет стоить на $1,2 за баррель больше средней цены нефти Омана и Дубаи. При этом топливо остальных марок подешевеет на величину от $0,2 до $0,5 за баррель.

Цена нефти Arab Extra Light с поставкой в США поднимется в мае на $0,2 за баррель, в то время как остальные сорта подешевеют на $0,1 за баррель.

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