Последнее обновление: 08.02.2018 17:23

Саудовская Аравия снизит цены на нефть, экспортируемую в Европу

Саудовская Аравия в марте снизит цены на все виды нефти, которые экспортируются в страны Средиземноморья и Северо-западной Европы (СЗЕ), сообщила госкомпания Saudi Aramco.

Наиболее значительно уменьшится стоимость "тяжелой" нефти для покупателей из СЗЕ - на $1,7 за баррель. Таким образом, со следующего месяца она будет дешевле марки Brent на $5,1 за баррель.

Для азиатских клиентов со следующего месяца незначительно подорожают наиболее "легкие" сорта нефти (на $0,1-0,15 за баррель). В то же время цена марки Medium снизится на $0,25 за баррель и Heavy - на $0,3 за баррель. В результате они будут стоить соответственно на $0,2 и $1,55 за баррель меньше средней цены нефти Омана и Дубаи.

Для покупателей из США изменение цен также будет разнонаправленным.

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