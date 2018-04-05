Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О национальной безопасности Украины", который определяет основы госполитики в сфере национальной безопасности и обороны, гражданского контроля за военной сферой, а также стратегий защиты государства, в частности, кибербезопасности.

За принятие проекта закона №8068 за основу проголосовали 265 депутатов при минимально необходимых 226а.

Законопроект предлагает установить, что министр обороны и его заместители назначаются из числа гражданских лиц, а также предусмотрено разграничение должностей начальника Генштаба и Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины.

"Данный законопроект должен стать ключевым инструментом реформирования в сфере национальной безопасности... Предлагаемый проект закона разработан в тесном взаимодействии с экспертами НАТО, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Его принятие должно стать знаковым шагом на пути введения стандартов Североатлантического Альянса в Украине. В целом законопроект реализует идеи, заложенные в документах стратегического планирования, принятых в 2015-2016 годах, в частности в Стратегическом оборонном бюллетне. С его принятием вводится регулирование деятельности органов сектора безопасности и обороны согласно нормам и стандартам Европейского Союза и НАТО, использование их лучших практик. Прежде всего идет речь о системе управления и руководства Вооруженными Силами, другими силами сектора безопасности и обороны, что повысит их способность противостоять современным угрозам", - отметил секретарь СНБО Александр Турчинов, представляя законопроект.

Вместе с тем проект закона гарантирует надежный гражданский демократический контроль над сектором безопасности и обороны Украины, в частности со стороны Верховной Рады Украины и гражданского общества. Закрепляется четкое распределение полномочий и компетенций органов сектора безопасности и обороны, что повысит эффективность координации их деятельности, улучшит качество управления ресурсами и снизит коррупционные риски, ограничит не оправданное дублирование функций в области безопасности.

По словам Турчинова, законопроектом вводится комплексная система документов стратегического планирования, определение механизмов принятия.

"Законопроект также предусматривает специальные процедуры парламентского контроля за процессами планирования в сфере национальной безопасности. ...Предусматривается определенная кодификации законодательства в сфере национальной безопасности, в частности, в данный закон предлагается интегрировать положения закона "О демократическом гражданском контроле над военной организацией и правоохранительными органами" и закона "Об организации оборонного планирования", - сказал секретарь СНБО.

Он уточнил, что проект закона носит рамочный характер: устанавливает только общие очертания системы обеспечения национальной безопасности.

"В законопроекте не предусмотрен детализированный перечень интересов, что в свою очередь усложняет определение текущих приоритетов в области безопасности. Эти вопросы предлагается урегулировать на уровне базовых документов стратегического планирования. Но закреплены фундаментальные национальные интересы Украины, в числе которых: обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое и экономическое правовое пространство, обретение членства в Евросоюзе и НАТО. Быстротечность ситуации в области безопасности делает невозможным и нецелесообразным определение на законодательном уровне детального перечня угроз национальной безопасности. Именно поэтому данный законопроект предусматривает, что такие угрозы будут определены Стратегией национальной безопасности Украины, а также отраслевыми стратегиями, в числе которых стратегия кибербезопасности и другие", - объяснил Турчинов.

Отдельно он остановился и на полномочиях относительно парламентского контроля над Службой безопасности Украины.

"В законопроекте определены в статье 6, где Служба рассматривается как один из правоохранительных органов со специальными полномочиями. В то же время, чтобы прекратить любые возможные спекуляции, Президент Украины настаивает на прямом включении СБУ в часть вторую статьи шестой законопроекта уже в первом чтении", - подчеркнул секретарь СНБО.

В то же время по итогам обсуждения законопроекта Комитет ВР по вопросам национальной безопасности и обороны рекомендовал парламентариям в первом чтении принять законопроект за основу, дополнив его перечнем национальных интересов Украины и угроз национальной безопасности Украины, источников и факторов, которые влияют на их возникновение, в том числе в гуманитарной, информационной, энергетической, финансово-экономической сферах, а также в сфере противодействия коррупции и предупреждения её распространения в органах государственной власти, положениями об ограничении сферы общественного контроля исключительно нормами Закона Украины «О государственной тайне», приведя положения законопроекта в соответствие с Конституцией Украины и согласовать их с положениями других законов Украины с целью избежания дублирования правовых норм и возникновения коллизий между ними.

Также профильный комитет предлагает доработать указанный законопроект с учетом отдельных положений альтернативного законопроекта (№8068-1) и предложений субъектов права законодательной инициативы.