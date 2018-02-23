Президент Украины подал в Раду законопроект о нацбезопасности

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду и определил как безотлагательный законопроект о нацбезопасности. Об этом сказала представитель президента в Верховной Раде народный депутат Ирина Луценко во время брифинга в Киеве.

"Президентом подан и признан как безотлагательный законопроект о нацбезопасности и обороне... Основные постулаты, заложенные в этот законопроект - будет четко определено, какие службы и институции будут входить в нацбезопасность и оборону, обеспечивать этот момент - СБУ, Нацгвардия, Вооруженные силы, войска спецназначения и так далее", - сказала Луценко.

Она добавила, что в законопроекте также будет определена стратегия Украины в одностороннем порядке по стандартам НАТО, "то есть это основные стратегические моменты, на которых должна остановиться Украина в ближайшее время для того, чтобы двигаться и интегрироваться в этот союз" безопасности.

Раньше заместитель государственного секретаря США Джон Саливан заявил, что Верховная Рада Украины должна как можно быстрее принять закон о национальной безопасности, который предусматривает внедрение гражданского контроля над сектором обороны.

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 17 января одобрил проект закона "О национальной безопасности Украины".

По словам министра обороны Степана Полторака, законопроект регулирует основы и принципы государственной политики в сфере национальной безопасности и обороны с учетом обретения членства в ЕС и НАТО, механизмы совершенствования демократического гражданского контроля над сектором безопасности и обороны, систему руководства Вооруженными силами, в частности распределение задач, функций, полномочий, ответственности и подотчетности руководства ведомства и ВС.