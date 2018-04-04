Китай введет пошлины на 106 категорий товаров американского экспорта

Китай намерен ввести 25-процентные пошлины на 106 категорий товаров американского экспорта общим объемом $50 млрд в год в ответ на действия США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на китайский телеканал CCTV.

Новая пошлина будет действовать, в частности, для американских автомобилей и самолетов, химической и табачной продукции, говядины, а также сельскохозяйственных товаров, включая соя-бобы, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Власти страны позже обнародуют детали плана ответных мер в отношении США, а также дату вступления в силу новых тарифов.

Фьючерсы на соя-бобы в ходе торгов на CBOT упали в цене на 4,2%. Китай закупает примерно треть всего урожая соя-бобов США.