Китайские импортеры готовят заявки на освобождение от пошлин на товары из США

Китайские импортеры готовят заявки на освобождение от импортных пошлин, введенных в отношении более чем 700 американских товаров в рамках торговой войны между США и Китаем, после того как министерство финансов КНР сообщило, что начнет принимать обращения.

На прошлой неделе министерство финансов опубликовало список товаров, в отношении которых могут быть выданы освобождения от пошлин, среди них - мясо (говядина и свинина), соевые бобы, уголь и медный лом, а также тракторы, мотоциклы, горные велосипеды и некоторое медицинское оборудование.

Импортеры должны сообщить, причинили ли тарифы “серьезный экономический ущерб” им и их отрасли. Они также должны указать, есть ли альтернативы американскому импорту.

Освобождения коснутся пошлин, введенных в июле прошлого года на американские товары стоимостью $50 миллиардов в ответ на аналогичные меры, принятые Вашингтоном. С тех пор Пекин также ввел дополнительные тарифы на тысячи товаров в связи с обострением торговой войны.