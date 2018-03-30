МВФ призывает Украину позволить рынку регулировать цены на газ

Украина должна позволить рынку устанавливать цены на газ в рамках $17,5-миллиардной программы кредитования, после того, как правительство сохранило тариф на газ для населения на уровне ниже рыночного, сообщил Международный валютный фонд (МВФ) в пятницу.

Украина согласилась привести цены на газ в соответствие с уровнем внешних рынков в 2016 году, однако властям не удалось исполнить требование. Это означает, что МВФ воздержится от выплаты кредитного транша, одобренного в апреле прошлого года.

Украинские власти все еще могут провести предложенные МВФ реформы до президентских и парламентских выборов, которые пройдут не позднее 2019 года. Кредитная программа МВФ истекает в марте будущего года.

Правительство отложило принятие решение о ценообразовании еще на два месяца, говорится в опубликованной в пятницу официальной резолюции.

Представитель МВФ на Украине Йоста Люнгман сообщил, что низкие цены на газ для домашних хозяйств равноценны субсидиям, которые были регрессивными и больше всего помогали крупнейшим потребителям.

“На наш взгляд, важно, чтобы цены на газ - и коммунальные тарифы не исключение - определялись рынком, в соответствии с реформами, которые были введены в 2016 году. Это серьезный прорыв в процесса реформ на Украине за последние несколько лет”, - сказал он.

Люнгман не сообщил как решение государства повлияло на предоставление следующего кредитного транша, но МВФ четко дал понять, что выполнение обещаний о приведении цен на газ к рыночному уровню является основным условием финансирования.

Украинский центробанк неоднократно предупреждал, что восстановление экономики страны может оказаться под угрозой, если финансирование прекратится.

МВФ предоставил Украине кредит в размере $8,4 миллиарда, для восстановления экономики страны после двухлетней рецессии, вызванной аннексией Крыма Россией в 2014 году.