Новоизбранный президент Украины инициирует переговоры с МВФ о снижении цен на газ для населения

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство и госкомпанию Нафтогаз провести переговоры с Международным валютным фондом о снижении цен на газ для населения с 1 мая вместо запланированного повышения.

Снижение тарифов было одним из предвыборных обещаний Зеленского, противоречащим условиям программы сотрудничества Украины с МВФ.

“Давайте не на словах, а на деле покажем, что мы можем принимать решения в интересах людей”, - говорится в заявлении пресс-службы Зеленского.

“Мы призываем НАК “Нафтогаз Украины” и Кабинет Министров провести соответствующие консультации с МВФ и, вместо запланированного повышения, выйти на соответствующее понижение цены газа для населения с 1 мая”.

В сообщении говорится, что газ для населения должен стать дешевле установленных с 1 ноября прошлого года 8,55 гривны за 1 кубометр благодаря тому, что “последние четыре месяца цены на газ в Европе снижались и сейчас цена газа для населения в Украине выше, чем цена газа на бирже в Европе”.

Ключевой кредитор в декабре прошлого года одобрил финансовую поддержку на сумму $3,9 миллиарда, чтобы помочь Киеву удержать макрофинансовую стабильность в 2019 году на фоне пиковых платежей по государственному долгу и политической нестабильности, связанной с президентскими и парламентскими выборами. Страна сразу получила первый транш в размере $1,4 миллиарда.

Миссия МВФ планировала в мае проанализировать, выполняют ли власти условия программы для выделения второго транша, в частности, одно из основных условий - доведение цен на газ для населения до рыночного уровня.

Правительство Украины в начале апреля уже запретило Нафтогазу повышать цены на газ для населения с нынешнего уровня вопреки принятому в прошлом году постановлению о поэтапном повышении.

Зеленский с поддержкой в 73 процента победил 21 апреля во втором туре президентских выборов действующего президента Петра Порошенко, за которого проголосовали 25 процентов.

Аналитики называли одним из основных рисков при избрании Зеленского президентом невыполнение условий программы МВФ и, как следствие, неполучение внешней финансовой помощи.