Порошенко подписал закон об упрощении добычи нефти и газа

Президент Украины Петр Порошенко 29 марта 2018 г. подписал закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения некоторых аспектов нефтегазовой отрасли. Соответствующая информация также размещена на сайте Верховной Рады Украины.

Как отметил в Facebook глава правления Укргаздобычи Олег Прохоренко, данный закон направлен на существенную дерегуляцию земельных вопросов добычи газа.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что процедура получения всех согласований и отвода земельных участков для добычи нефти и газа в среднем длится 4 года и включает получение 44 согласований в 16 учреждениях, сообщает LIGA.net.

"Предложенные законопроектом изменения направлены на совершенствование процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию, объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур нефтегазодобывающей отрасли, поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи", - сказано в документе.

Законом разрешается использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков). Также снятие и перенос грунтового покрова для дальнейшего бурения можно будет проводить без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.

Ранее сообщалось, что в 2017 г. госкомпания Укргаздобыча побила 24-летний рекорд по объемам добычи газа.