Курсы валют в банках Минска на 26 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,004 рубля и составил 1,946 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,006 рубля и составил 1,95 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,003 рубля и составила 2,402 рубля, минимальная продажа не изменилась и составила 2,41 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,4(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,41(снизился на 0,02 рубля).