Украина отказала белорусам в покупке "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины 19 марта отказал в приобретении через Паритетбанк (Беларусь) существенного участия в Сбербанке (Киев) в размере 100% его уставного капитала.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, отказ связан с несоответствием заявителя требованиям законодательства Украины

"Национальный банк сообщил о принятом решении заявителю, а также обсудил с новым руководством украинского Сбербанка вопрос дальнейшей стратегии банка в Украине", – сказано в сообщении.

Отметим, что единственным покупателем на украинскую дочернюю структуру российского Сбербанка оставался банк Паритет, принадлежащий управлению делами президента Беларуси Виктору Шейману, который в настоящее время находится под жесткими санкциями США и стран Европы.