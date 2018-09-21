Украинский центробанк вновь отказал белорусскому Паритетбанку в покупке "дочки" Сбербанка

Национальный банк Украины повторно отказался согласовать белорусскому Паритетбанку покупку украинской “дочки” российского Сбербанка, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора.

“Соответствующее решение 14 сентября 2018 года принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора платежных систем Национального банка, в частности в связи с непредоставлением достаточных документов и информации для подтверждения соответствия заявителя требованиям законодательства Украины”, - говорится в сообщении на сайте НБУ.

Паритетбанк, 15-й по размеру активов среди 25 белорусских банков, в июне повторно обратился в НБУ после того, как в марте была отклонена его первая заявка на покупку фининститута, входящего в первую десятку на Украине по размеру активов.

В прошлом году Сбербанк сообщил, что ищет варианты для быстрого ухода с рынка Украины, где введенные властями санкции осложнили работу российских банков.

Украина назвала Россию страной-агрессором в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов Донбасса и ввела санкции против работающих в стране “дочек” российских банков.

Кроме Паритетбанка, заявки на покупку украинской “дочки” Сбербанка в прошлом году подавали российские бизнесмены Саид Гуцериев и Григорий Гусельников, которые также получили отказ. Белорусский бизнесмен Виктор Прокопеня сам отозвал свою отдельно поданную заявку.

В Украине также работают входящие в топ-20 одноименное дочернее учреждение ВТБ и принадлежащий Внешэкономбанку Проминвестбанк.