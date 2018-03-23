Украина и Польша запускают кампанию по легальному трудоустройству

В Украине и Польше с апреля начнется широкая кампания “Партнерство и трудоустройство”, которая будет популяризировать легальное и без нарушений законодательства трудоустройство украинцев в РП. Об этом рассказал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты, экс-министр экономики Польши Яцек Пехота.

"Кампанией мы хотим противодействовать патологиям во время рекрутации работников в Украине, а с другой стороны в Польше бороться со случаями, когда посредники не соблюдают условий трудоустройства в вопросах денежного вознаграждения, социального обеспечения, уже не говоря о случаях нелегального трудоустройства",- отметил Пехота.

По его словам, главным партнером Польско-украинской хозяйственной палаты относительно этой кампании в Украине будет Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству. Пехота отметил, что к ней будут привлекаться и государственные органы, в частности Государственная инспекция труда Польши.

"Сейчас мы собираем партнеров для этой кампании - организации, фирмы, людей доброй воли, которые хотят, чтобы трудоустройство украинцев за рубежом проходило прозрачно, четко, в соответствии с законом по обе стороны границы",- констатировал председатель Польско-украинской хозяйственной палаты.

Пехота сообщил, что рабочее название кампании "Партнерство и трудоустройство", где партнерство означает польско-украинское сотрудничество, а трудоустройство - легальность действий.

Он заметил, что кампания не будет ограничиваться во времени, и проводиться длительное время в форме семинаров, круглых столов, конференций, во время которых все смогут изложить свое мнение по улучшению ситуации в контексте борьбы с нарушениями при трудоустройстве.

Официально кампания начнется во время балтийского бизнес-форума (Baltic Bisiness Forum) в городе Свиноуйсце 18-20 апреля.

По приблизительным подсчетам, в Польше на сегодня находится приблизительно миллион трудовых мигрантов из Украины. Достаточно часто попадаются случаи, когда нечестные работодатели или посредники обманывают украинцев, не выплачивая зарплату или не предоставляя им социальных гарантий, или же вообще отказывая им в легальном трудоустройстве. Местами это приводит к трагическим последствиям, когда человек, испытав серьезные травмы на производстве или серьезно заболев остается в одиночестве со своей проблемой.