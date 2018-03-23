Последнее обновление: 23.03.2018 17:56

Трамп пригрозил вето на принятый конгрессом США бюджет

Президент США Дональд Трамп пригрозил наложить вето на принятый конгрессом бюджет из-за разногласий с демократами по нелегальным мигрантам.

Трамп должен подписать бюджет до конца пятницы, иначе федеральное правительство США временно останется без финансирования в третий раз в этом году.

"Я рассматриваю вето на бюджетный законопроект, основываясь на том, что более 800 тысяч получателей программы DACA полностью брошены демократами и даже не упомянуты в законопроекте, а пограничная стена, которая крайне нужна для нашей национальной обороны, не полностью профинансирована", — написал Трамп в Twitter.

DACA — программа защиты от депортации мигрантов, нелегально привезенных в США в детском возрасте. Трамп традиционно считался противником программы, однако в последнее время заявляет, что именно оппозиция в лице демократов "бросила" нелегальных мигрантов.

Конгресс выделил в 2018 году 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой — это было одним из основных предвыборных обещаний Трампа. Однако администрация требовала на эти цели намного больше — до 25 миллиардов долларов.

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