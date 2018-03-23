Трамп таки начал торговую войну с Китаем

Ппрезидент США Дональд Трамп 22 марта подписал так называемый «президентский меморандум против экономической агрессии Китая».

Он упрекает Пекин в «недобросовестной конкуренции» и краже интеллектуальной собственности.

Меморандум предусматривает введение новых пошлин на импорт китайской продукции, главным образом, в промышленном секторе — именно в этой сфере, по информации президентской администрации, китайские предприниматели занимались кражей технологий.

По мнению президента США, Китай получает американские технологии в обмен на гарантии свободного доступа к китайскому рынку. Также по информации администрации Трампа, работники американских предприятий, частично финансируемых китайскими бизнесменами, вынуждены делиться с инвесторами технологиями и ноу-хау. «Мы считаем, что столкнулись с серьезной проблемой потери интеллектуальной собственности, которая является, на мой взгляд, одним из крупнейших преимуществ американской экономики», — заявил на этой неделе глава торгового представительства США Роберт Лайтхайзер. Его слова приводит радио NPR.

Предполагается, что новые пошлины коснутся импорта китайской продукции в Соединенные Штаты на сумму от 50 до 60 миллиардов долларов. Именно во столько оценивается ущерб, который понесла американская экономика в результате «нечестных коммерческих приемов» Китая, сообщает агентство France-Presse. Текст меморандума вместе со списком продуктов, которых коснется нововведение, будет опубликован через 15 дней, а сами нологовые меры вступят в силу после обсуждения.

Между тем Трамп заявил, что несмотря на некоторые разногласия в экономической сфере, Китай остается для США дружественной страной, и подчеркнул, что испытывает к президенту Си Цзиньпину глубокое уважение.

Представители американского бизнес-сообщества признали, что отношение Китая к американской интеллектуальной собственности действительно является проблемой, но предупредили о возможных последствиях санкций вплоть до развязывания торговой войны.

Политологи также отмечают, что подписание меморандума может осложнить сотрудничество США и Китая по урегулированию северокорейского ядерного вопроса.