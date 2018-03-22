Минфин США подготовил варианты ограничений в отношении Китая

Глава Минфина США Стивен Мнучин сказал в среду, что его ведомство представит на рассмотрение президенту Дональду Трампу варианты ограничений в отношении китайских инвестиций, в то время как глава государства готовится объявить о мерахв отношении Пекина, касающихся интеллектуальной собственности.

“Мы проработали варианты, которые он может рассмотреть”, - сказал Мнучин в интервью Рейтер.

Трамп планирует объявить о своем решении по итогам расследования предположительного нарушения Китаем прав интеллектуальной собственности в четверг.

Ожидается, что Трамп введет пошлины на импорт продукции китайского технологического сектора и других товаров на сумму около $60 миллиардов, чтобы вынудить Пекин пересмотреть политику.

В центре внимания - требование Китая относительно совместных предприятий к зарубежным компаниям, которое вынуждает их делиться технологиями с китайскими партнерами. Вашингтон также недоволен стремлением Пекина получить контроль над интеллектуальной собственностью США за счет приобретения американских технологических компаний китайскими госкомпаниями и инвестфондами.

“Я не буду вдаваться в подробности относительно того, что мы можем сделать, а что нет, - сказал Мнучин. - Мы будем основным ведомством, отвечающим за ограничения в области инвестиций и лицензирования”.

Однако министр сказал, что администрация продолжит диалог с высокопоставленными правительственными чиновниками КНР, чтобы попытаться открыть китайскую экономику для американских компаний и сократить растущий дефицит торгового баланса США.

“Наша цель - сократить его (дефицит) за счет продажи им (Китаю) большего числа товаров, а не импорта меньшего числа товаров”, - сказал Мнучин.

“Поэтому я думаю, в той мере, в которой они готовы открыть рынки на основе взаимной честности и справедливости, мы сократим дефицит торгового баланса. Это наша цель”.