На саммите ЕС будут обсуждаться вопросы экономики, Brexit и химатаки в Солсбери

В Брюсселе начинается двухдневное заседание Европейского совета, во время которого главы государств и правительств стран-членов ЕС обсудят актуальные политические и экономические вопросы, а также применение Россией боевого химического вещества в британском Солсбери.

Кроме того, некоторые лидеры могут поднять вопрос относительно политических последствий президентских выборов в России. Но, как заявляют в дипломатических кругах, об изменении политики ЕС в отношении РФ говорится не будет.

Планируется, что Европейский совет примет официальные выводы относительно применения Россией химического оружия на территории Великобритании, в которых строго осудит химическую атаку в Солсбери и выразит полную солидарность с британским правительством.

Впрочем, лидеры ЕС не планируют поднимать вопрос о вводе дополнительных санкций против России в связи с применением химического оружия в Европе. Сейчас нет формального запроса от официального Лондона по поводу этого.

В вопросе внешней торговли Европейский совет основное внимание уделит возможным последствиям и ответу со стороны ЕС на случай вступления в силу решения Администрации президента США относительно ввода пошлин в 25% на импорт стали и 10% на ввоз алюминия. Как ожидается, главы государств и правительств будут призывать американскую сторону продолжить диалог относительно укрепления трансатлантического единства и избежания возможной эскалации путем исключения из-под применения протекционистских мероприятий США экспортеров стали и алюминия из стран ЕС.

По вопросу Brexit лидеры примут руководящие указания относительно рамочных отношений с Великобританией после выхода государства из Сообщества.

Европейский совет также планирует положительно оценить актуальный прогресс в переговорном процессе относительно Brexit, в частности договоренности о переходном периоде, который продлится с марта 2019 года по 31 декабря 2020-го.