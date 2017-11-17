Лидеры ЕС собираются в Гетеборге на "социальный" саммит

Главы государств и правительств стран-членов Евросоюза в пятницу в шведском Гетеборге соберутся на неформальный социальный саммит.

По инициативе правительства Швеции встреча высокого уровня будет посвящена вопросам образования и культуры на территории Европы.

"Я хочу, чтобы мы рассмотрели пути большей поддержки образовательной и культурной политики на уровне ЕС или в рамках предложенных вами пилотных проектов. Сегодня будет обсужден ряд инициатив", - обратился накануне саммита к лидерам ЕС президент Европейского совета Дональд Туск.

Среди конкретных идей главы государств и правительств стран обсудят вопросы повышения мобильности и активизации обмена между европейской молодежью, развитие сети европейских университетов, взаимное признание дипломов на территории ЕС, а также привлечение молодых артистов к образовательной программы "Эрасмус".

Как сообщал Укринформ, на этой неделе Еврокомиссия выступила с инициативой создать к 2025 году единое Европейское образовательное пространство.