Volkswagen сообщила о новых обысках из-за дизельного скандала

Volkswagen сообщила во вторник, что немецкие прокуроры в начале марта провели повторные обыски в штаб-квартире автопроизводителя в рамках дизельного скандала.

Немецкий журнал WirtschaftsWoche сообщил ранее во вторник, что прокуроры начали новые проверки в связи с подозрениями в том, что Volkswagen занижала показатели вредных выбросов в большем количестве автомобилей, чем признала.

Прокуроры в начале марта провели обыски в 13 офисах штаб-квартиры VW в Вольфсбурге, изъяв документы и компьютерные файлы, которые будут изучены в ближайшие несколько недель, сообщил WirtschaftsWoche со ссылкой на представителя следователей.

Власти сообщили, что проверяют заявление, обнародованное VW 9 декабря 2015 года, поскольку подозревают, что оно не соответствует действительности и является попыткой манипулирования рынком.

VW в декабре 2015 года сообщила, что, согласно собственным расследованиям компании, показатели расхода топлива, а значит и вредных выбросов, были занижены не более чем в 36.000 автомобилей. Эта цифра оказалась гораздо ниже предварительной оценки компании на уровне 800.000 автомобилей.

Представитель VW подтвердил информацию об обысках, отказавшись от дальнейших комментариев. Прокуратура Брауншвейга, сотрудники которой проводили обыски, не была немедленно доступна для комментариев.