Офисы руководства Volkswagen снова обыскивают

Прокуратура проводит новые обыски в офисах высшего руководства крупнейшего немецкого автоконцерна Volkswagen в Вольфсбурге.

На этот раз подозрение вызвала чрезвычайно большая оплата труда главы совета директоров Бернда Остерлоха, сообщает Welt.

«В обыске наряду с прокурорами также приняли участие должностные лица налоговых органов. В своих рабочих помещениях были опрошены начальник отдела кадров Карл-Хайнц Блессинг и финансовый директор Франк Виттер», - говорится в сообщении.

Полгода назад прокуратура Брауншвейга сообщила, что начала расследование в связи с возмещением расходов на деятельность директоров. Volkswagen при этом заверил, что зарплата Остерлоха всегда отвечала требованиям Конституции.

Особо пристальное внимание к компании появилось после «дизельного скандала» в сентябре 2015 года, после чего вокруг производителя разгорелся самый серьезный кризис за всю его историю. Помимо миллиардных убытков, он больно ударил по репутации марки, а руководство или подало в отставку, или вынуждено теперь почти постоянно общаться со следователями.