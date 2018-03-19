Газпром ликвидирует 500 км труб из-за Турецкого потока

Российский Газпром раскрыл масштабы ликвидации и консервации газотранспортных мощностей, которые стали ему не нужны из-за двукратного сокращения мощностей газопровода Турецкий поток (с 63 млрд до 31,5 млрд кубометров в год).

Как сообщает Интерфакс, ликвидации подлежат 506 км линейной части Восточного маршрута (Починки-Анапа) Южного коридора и газоизмерительная станция Моршанская. Ликвидируемые трубы проложены в Краснодарском крае, Саратовской, Волгоградской, Ростовской областях. Будут законсервированы третьи и четвертые очереди компрессорных станций Русская, Казачья, Кореновская.

Ликвидация объемов незавершенного строительства на участках линейной части Восточного коридора с целью дальнейшей реализации пригодных к использованию МТР, сказано в материалах Газпрома.

По итогам 2016 года Газпром в связи с неопределенностями по поводу реализации проекта Южный поток признал обесценение в отношении объектов незавершенного строительства в сумме почти 46 млрд рублей.

Турецкий поток - проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая - для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительство морского участка Турецкого потока началось в мае 2017 года. В Газпроме заявляют, что проложено уже половину морского участка Турецкого потока. Суммарно по двум ниткам построено около 930 км газопровода.