В воскресенье, 7 мая, в Черном море началось строительство газопровода "Турецкий поток".

Как говорится в сообщении "Газпрома", работа стартовала у российского побережья. Укладку ведет судно Audacia компании Allseas - подрядчика строительства обеих ниток морского участка газопровода.

Судно также будет использоваться для протягивания труб с берега через микротоннели. Строительство газопровода "Турецкий поток" в глубоководной части Черного моря будет вести трубоукладочное судно Pioneering Spirit.

"Сегодня мы приступили к практическому этапу реализации проекта "Турецкий поток" - морской укладке газопровода. Проект реализуется строго по плану, и к концу 2019 года наши турецкие и европейские потребители получат новый надежный маршрут для импорта российского газа", - приведены в сообщении слова председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Турецкий поток" - проект бестранзитного экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами.

Первая нитка газопровода будет предназначена для турецкого рынка, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Строительством морского участка газопровода занимается компания South Stream Transport B.V. (100-процентное дочернее общество ПАО "Газпром").