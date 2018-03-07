Последнее обновление: 07.03.2018 13:36

Порту ввел туристический налог

Власти португальского города Порту с марта ввели специальный сбор с путешественников.

Все туристы старше 13 лет заплатят дополнительные 2 евро за каждую ночь пребывания в отелях, гостевых домах и других лицензированных туристических апартаментах, сообщает Portugal Resident.

Налог будет взиматься при пребывании до семи ночей подряд. От уплаты сбора освободят лиц, прибывающих в Порту для лечения или на один день.

Ожидается, что туристический налог будет приносить местной казне до шести миллионов евро ежегодно. Средства направят на поддержание инфраструктуры этого старинного португальского города, на которую влияет наплыв туристов.

Напомним, что с 2015-го туристический налог взимается в Лиссабоне. Правда, там его сумма составляет всего 1 евро с человека.

По этой причине отельеры Порту возмутились, назвав налог в своем городе "чрезмерным". По их мнению, сбор может отпугнуть путешественников, которых, по сравнению с Лиссабоном, в Порту и так меньше.

Отмечается, что прошлый год в Португалии стал "историческим" по показателям заполняемости отелей. Так, на Мадейре они составили 83%, в Лиссабоне - 80%, а в Порту - 76%.

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