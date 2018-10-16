Туристы будут платить налог еще на одном португальском курорте

Известный португальский курорт Алгарве в высокий сезон, начиная с 2019 года, введет туристический "зеленый налог".

"Власти провинции Алгарве в Португалии приняли решение ввести курортный сбор. Он призван компенсировать ущерб экологии, наносимый многочисленными туристами. Согласно принятому закону, отдыхающим на Атлантическом побережье с марта по ноябрь придется уплачивать по 1,5 евро в сутки. При этом тариф одинаковый вне зависимости от вида объекта размещения и его звездности", - говорится в публикации otpusk.com.

По подсчетам экспертов, налог позволит получать около 20 миллионов евро в год. Часть средств направят на развитие туристической инфраструктуры.

От уплаты сбора освободят туристов, пребывающих в местных отелях более 7 ночей, а также детей до 12 лет.

Ввести "зеленый налог" в Алгарве планировалось еще летом 2018 года. Однако местные отельеры убедили чиновников перенести нововведение. Стоит отметить, что в других регионах Португалии туристический налог уже применяется. Так, с 1 марта 2018 года туристы уплачивают сбор в размере 2 евро за сутки в Порту. В 2016 году налог ввели для туристов, прибывающих в Лиссабон. Здесь иностранные гости уплачивают 1 евро в сутки.

Ранее налог с туристов начали собирать в популярном японском городе Киото. Сумма сбора составляет от 200 до 1000 иен (от 1,8$ до 8,9$ соответственно) в зависимости от стоимости проживания. Полученные средства власти намерены направить на развитие и продвижение туризма.