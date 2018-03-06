Совет ЕС одобрил план сотрудничества стран Евросоюза в области обороны

Совет Евросоюза по иностранным делам во вторник на заседании в Брюсселе одобрил план действий по реализации странами-членами ЕС совместной программы постоянного структурированного сотрудничества (PESCO) в области обороны, сообщила пресс-служба института.

"Совет принял формальное решение о создании первоначального списка из 17 совместных проектов, которые были согласованы в политическом плане в декабре 2017 года. Эти проекты охватывают такие области, как подготовка кадров, развитие потенциала и оперативная готовность в области обороны", - говорится в пресс-релизе Совета ЕС.

Глава Европейского оборонного агентства Жорж Домек ранее призвал членов ЕС совместно разрабатывать и координировать национальные оборонные планы.

В ноябре 2017 года 23 страны-члена ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, официально уведомили Евросоюз о намерении приступить к реализации сотрудничества в области обороны и безопасности, дав старт постоянному структурированному сотрудничеству (PESCO) в этой области. Позже к ним присоединились Португалия и Ирландия. Не участвуют в PESCO только Великобритания, Дания и Мальта. Такое сотрудничество позволяет совместно распределять силы и средства и осуществлять операции в сфере обороны и безопасности.

В числе проектов фигурируют создание центра кризисного реагирования, усовершенствование системы морского наблюдения, создание подводных беспилотных аппаратов для поиска и уничтожения мин, обмен информацией и реагирование на кибератаки и киберугрозы, создание европейского логистического хаба с периферийными сетями, упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной мобильности, создание центра управления инструкторскими миссиями за рубежом, введение единого медицинского командования и оказание помощи силами военных в условиях катастроф.

Ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявляла, что "речь о милитаризации Европейского союза не идет, равно как и о милитаризации его оборонного бюджета".