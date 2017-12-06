ЕС определил первые 15 проектов постоянного сотрудничества в сфере обороны

Евросоюз определил 15 пилотных проектов в рамках создаваемого постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны (PESCO), которые нацелены на совмещение сил и средств и проведение совместных операций в сфере обороны и безопасности как в формате ЕС и НАТО, так и на международном уровне.

Ожидается, что 11 декабря 25 из 28 стран-членов ЕС, в том числе не входящие в НАТО Австрия, Кипр, Финляндия и Швеция, поставят подписи под документом, создающим юридическую базу для PESCO. Дания не участвует в европейской политике обороны и безопасности, Мальта как нейтральное государство соблюдает политику неприсоединения и неучастия в любых военных союзах, а Великобритания объявила о выходе из состава ЕС.

В списке предложенных к реализации в рамках PESCO проектов фигурируют, в частности, создание центра кризисного реагирования; усовершенствование системы морского наблюдения; создание подводных дронов для поиска и уничтожения мин; обмен информацией и реагирование на кибератаки и куберугрозы; создание европейского логистического хаба с периферийными сетями; упрощение и стандартизация процедур трансграничной военной мобильности; создание центра управления инструкторскими миссиями за рубежом; введение единого медицинского командования и оказание помощи силами военных в условиях катастроф.