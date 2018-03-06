Последнее обновление: 06.03.2018 11:51

Курсы валют в банках Минска на 6 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,006 рубля и составил 1,967 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,002 рубля и составил 1,963 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,003 рубля и составила 2,417 рубля, минимальная продажа выросла на 0,005 рубля и составила 2,425 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,46(вырос на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(вырос на 0,01 рубля).

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Февраль 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627281234
567891011
Март 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627281234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование