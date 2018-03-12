Курсы валют в банках Минска на 12 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,002 рубля и составил 1,958 рубля, минимальный курс продажи снизился на 0,005 рубля и составил 1,96 рубля.

Максимальная покупка евро снизилась на 0,008 рубля и составила 2,42 рубля, минимальная продажа снизилась на 0,013 рубля и составила 2,42 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,46(снизился на 0,01 рубля).