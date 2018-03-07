Курсы валют в банках Минска на 7 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США снизился на 0,007 рубля и составил 1,96 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,002 рубля и составил 1,965 рубля.

Максимальная покупка евро выросла на 0,011 рубля и составила 2,428 рубля, минимальная продажа выросла на 0,008 рубля и составила 2,433 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,45(снизился на 0,01 рубля), минимальный курс продажи составил 3,47(не изменился).