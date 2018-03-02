Курсы валют в банках Минска на 2 марта 2018 года

По состоянию на 10:00 банки Минска выставили следующие курсы обмена валют.

Максимальный курс покупки доллара США вырос на 0,005 рубля и составил 1,957 рубля, минимальный курс продажи вырос на 0,007 рубля и составил 1,962 рубля.

Максимальная покупка евро вырос на 0,01 рубля и составила 2,395 рубля, минимальная продажа выросла на 0,01 рубля и составила 2,4 рубля.

Максимальный курс покупки 100 российских рублей составил 3,44(снизился на 0,02 рубля), минимальный курс продажи составил 3,46(снизился на 0,01 рубля).