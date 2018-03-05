Выдача виз и гражданства в обмен на инвестиции угрожает Шенгенской зоне - эксперты

Выдача рядом стран Европейского союза виз и гражданства обеспеченным иностранцам может ставить под вопрос функционирование зоны свободного перемещения внутри блока из-за рисков недостаточно тщательной проверки кандидатов, сообщили в понедельник две антикоррупционные организации.

Правительственные схемы предоставления гражданства или права на жительство в обмен на инвестиции действовали как минимум в 10 европейских странах, входящих в Шенгенскую зону: Австрии, Бельгии, Греции, Латвии, Литве, Мальте, Португалии, Испании, Венгрии и Швейцарии.

Венгрия приостановила подобную схему в прошлом году. Аналогичные программы есть и в других странах ЕС за пределами Шенгенской зоны, в том числе в Великобритании, Болгарии и на Кипре.

“Возрастает беспокойство о рисках, которые представляют этих схемы для целостности Шенгенской зоны”, - сказал глава европейского отделения Transparency International Карл Долан на пресс-конференции в Брюсселе.

Полученные в стране Шенгенской зоны визы могут использоваться для поездок и проживания в других государствах ЕС. Они также могут давать право на въезд в США.

В новых расследованиях Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), представляющего собой объединение СМИ, описываются случаи, когда власти той или иной страны недостаточно тщательно проверяли лиц, которым были выданы паспорта или вид на жительство в ЕС.

По данным Transparency International, в результате работы подобных программ гражданство ЕС на Мальте получили россияне, которые могут быть тесно связаны с президентом России Владимиром Путиным.

“Очевидно, что процедуры due diligence в ряде стран ЕС, таких как Венгрия и Португалия, проводятся недостаточно тщательно”, - сказал Кэйси Келсо из Transparency International.

Еврокомиссия должна к концу года опубликовать доклад о так называемых схемах“золотых виз”, существующих в государствах ЕС. Представитель ведомства сказал в понедельник, что доклад станет“руководством” для стран ЕС о том, как использовать эти программы.