Германия раздражена решением "Газпрома" расторгнуть газовые контракты с Украиной

Правительство Германии озабочено и раздражено решением "Газпрома" расторгнуть контракты на поставку и транзит газа с "Нафтогазом Украины", передает агентство Bloomberg слова официального представителя правительства Штефана Зейберта.

"Тот факт, что "Газпром" хочет закончить контракты раньше, вызвало раздражение не только здесь, в Германии, но и в других членах Евросоюза и Еврокомиссии", - сказал он.

Ш.Зейберт отметил, что в интересах Евросоюза, а также России и Украины, чтобы две страны были надежными партнерами в обеспечении поставок газа в Европу, и чтобы этим поставки были гарантированы.

Германия находится в контакте со всеми сторонами, поддерживая усилия, чтобы завершить спор.

Ранее "Нафтогаз" заявил, что выставит "Газпрому" счет за 34-процентную переплату при экстренной закупке газа в Европе в марте.