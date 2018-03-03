Немецкие экологи оспорили строительство Северного потока-2 в суде

Немецкое экологическое объединение NABU оспорило разрешение на строительство и эксплуатацию газопровода Северный поток-2 в Германии, которое компания Nord Stream 2 получила ранее в этом году.

Экологи подали иск в Высший административный суд земли Мекленбург - Передняя Померания против решения горного управления немецкого города Штральзунд разрешить строительство трубопровода в территориальных водах ФРГ. Тем самым NABU пытается предотвратить запланированное на май начало строительных работ.

"Мы видим вопиющие нарушения в методах исследования и сомневаемся, что газопровод не вызовет серьезных последствий для морской среды", - объяснил эксперт NABU Ким Детлофф.

В NABU также сомневаются, что проект удовлетворяет требованиям независимой процедуры выдачи разрешения, поскольку значительная часть данных мониторинга по возможному воздействию на окружающую среду отсутствовала. Объединение указывает на то, что в территориальных водах Германии трубопровод полностью будет проходить через морские природоохранные зоны. Это представляет опасность для жизни многих морских животных. Иск NABU поддерживает и немецкое отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF).

Детлофф убежден, что разрешение на строительство Северного потока-2 было выдано "на основе устаревших представлений". Детлофф указал на тот факт, что возможности Германии импортировать и хранить газ сегодня в три раза превышают реальное потребление.

В компании Nord Stream 2, которая занимается строительством газопровода, заявили, что иск не угрожает реализации проекта. В процессе его утверждения компания доказала, что трубопровод необходим, чтобы частично снизить перебои в поставках в Европу, которые могут возникнуть в будущем, отметил представитель Nord Stream 2. Таким образом, Северный поток-2 поможет повысить энергетическую безопасность стран ЕС и повысит уровень конкуренции на европейском рынке, уверяет "дочка" Газпрома.

В конце января компания Nord Stream 2 получила разрешение горного управления немецкого города Штральзунд на строительство и эксплуатацию Северного потока-2. Ведомство согласовало планы по строительству 55-километрового участка газопровода в соответствии с законом об энергетической промышленности. В территориальных водах ФРГ строительство будет вестись в районе Любмина вблизи Грайфсвальда. В марте истекает срок, когда это решение можно оспорить в судебном порядке. В суде подтвердили получение иска от NABU.

В NABU указывают на то, что ни Россия, ни другие страны, через территориальные воды которых должен пройти газопровод (Швеция, Дания и Финляндия), пока не выдали разрешения на его строительство. Детлофф убежден, что Германии не следует форсировать события, пока другие страны не согласились на реализацию проекта.