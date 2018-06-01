Последнее обновление: 01.06.2018 17:43

Суд в Германии отклонил жалобу экологов по "Северному потоку-2"

Высший административный суд в Грайфсвальде (федеральная земля Мекленбург — Передняя Померания) отклонил жалобу Союза защиты природы Германии (Naturschutzbund Deutschland, Nabu) на решение горного ведомства города Штральзунд, которое одобрило строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" в территориальных водах ФРГ, сообщается в пресс-релизе суда.

Суд в Грайфсвальде принял жалобу экологов 5 марта.

"Высший административный суд в земле Мекленбург — Передняя Померания решением от вчерашнего дня отклонил требование Союза защиты природы Германии, в том числе направленное против утверждения плана строительства и эксплуатации газопровода "Nord Stream 2", - сообщается в документе.

Отмечается, что, принимая такое решение, суд исходил из соблюдения баланса интересов. Суд пришел к выводу, что общественная заинтересованность в немедленном строительстве и вводе в эксплуатацию газопровода с целью обеспечить в будущем безопасность и эффективность поставок приоритетна по сравнению с интересом экологов.

Горное ведомство в январе дало зеленый свет строительству и эксплуатации газопровода в территориальных водах Германии. В понедельник, 5 марта, истекал срок для возможного судебного оспаривания решения. Для получения окончательного разрешения проекту теперь требуется еще одобрение со стороны Федерального ведомства по судоходству и гидрографии.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина и США.

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