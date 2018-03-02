США планируют испытать гиперзвуковое оружие в 2019 году

Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США сообщило, что ведет работу в области гиперзвуковых технологий.

В четверг президент России Владимир Путин, выступая перед Федеральным собранием, заявил, что в РФ создана система "Авангард", способная совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

"Мы понимаем, что соревнуемся с такими странами, как Россия и Китай", - заявил глава DARPA Стивен Уокер, отчет о встрече которого с журналистами размещен на сайте Пентагона.

Он отметил, что его ведомство еще осенью выступило с инициативой увеличения своего бюджета, в частности, для исследований в области гиперзвуковых технологий.

"Мы получили прибавку к бюджету, чтобы сделать больше в гиперзвуковой области. Не думаю, что это все, что мы хотели, но это хороший первый шаг", - сказал Уокер, добавив, что испытательные полеты начнутся в 2019 году.