США испытали систему противоракетной обороны THAAD над Тихим океаном

Соединенные Штаты провели успешные испытания системы противоракетной обороны THAAD, которую американцы надеются вскоре разместить в Южной Корее. Об этом в воскресенье сообщил глава американского Агентства по противоракетной обороне (MDA) генерал Сэм Гривз.

Испытание проведено над Тихим океаном. По данным MDA, самолет ВВС США произвел пуск баллистической ракеты средней дальности, которую перехватила система ПРО, установленная на Аляске.

Таким образом, как сообщило MDA, американские военные провели 15 успешных испытаний системы THAAD, сумевшей поразить цели. Ранее в июле эта система ПРО смогла впервые сбить баллистическую ракету большой дальности, по своим характеристикам сходную с той, которую в июле дважды испытывала Северная Корея.

США начали размещение системы ПРО в Южной Корее весной текущего года. Однако оно было приостановлено в июне решением нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му 29 июля заявил, что Сеул намерен ускорить консультации с США о "временном размещении" элементов системы THAAD в стране.